Após internação, Datena voltará ao comando do 'Brasil Urgente'; saiba quando

Datena precisou ser hospitalizado após testar positivo para a covid-19

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 19h22

José Luiz Datena (65) precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com covid-19. Durante sua recuperação, o apresentador do Brasil Urgente foi substituído pelo filho, Joel Datena (45).

No telejornal desta sexta-feira, 15, o apresentador revelou que o pai já tem data para voltar ao comando da atração. Segundo ele, o âncora retornará na próxima semana, já que nos próximos dias completará uma semana de seu teste positivo para a doença.

"Semana que vem o Datenão já estará aqui, viu. Eu conversei com ele hoje, já está bem firme e forte, enfrentando muito bem a Covid-19, é claro, por conta das vacinas. Por isso é importante tomar vacina cuide-se", afirmou Joel no programa.

A Band confirmou ao site Na Telinha o retorno de Datena ao Brasil Urgente na próxima semana, no entanto, ainda não se sabe a data exata de sua volta, já que dependerá do resultado negativo para a covid-19.

Na última quarta0feira, 13, Joel substituiu Datena na apresentação do programa e deu detalhes sobre a recuperação do pai. "Vocês estão acostumados a me ver nas manhãs aqui na Band. Como já sabem, o Datenão está internado para se recuperar da Covid, mas está indo tudo bem. Eu espero que minha passagem por aqui seja muito rápida", contou ele.

