Após incêndio em estúdio da Globo, Jade Picon tranquiliza fãs: “tudo bem comigo”

A influenciadora Jade Picon estava no Projac gravando para a novela “Travessia” quando incêndio atingiu estúdios da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 16h28

Nesta sexta-feira, 18, um incêndio atingiu os estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro. A influenciadora Jade Picon (21), que estava no Projac, se manifestou em suas redes sociais.

“Está tudo bem comigo, gente!!! fiquem tranquilos”, escreveu a intérprete de Chiara no Twitter acalmando seus fãs.

Isso porque, as últimas postagens de Jade em seu Instagram, mostravam que ela havia ido gravar cenas para a novela “Travessia”.

Porém, de acordo com a colunista Carla Bittencourt do site Notícias da TV, os estúdios que foram consumidos pela chama eram cenários da novela “Todas as Flores”.

tá tudo bem comigo, gente!!! ❤️ fiquem tranquilos 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) November 18, 2022

O que disse a Globo!

Ainda hoje, a Rede Globo emitiu uma nota oficial sobre o incidente afirmando que não houve feridos e que o incêndio havia sido controlado.

"Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.