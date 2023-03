Após entrevistas polêmicas, produtor de Hollywood detona Jenna Ortega nas redes

Steven DeKnight, roteirista e produtor de Hollywood, soltou o verbo contra a atriz Jenna Ortega (20), de ‘Pânico VI’, em seu Twitter. As publicações acontecem após a famosa de criticar a série ‘Wandinha’, na qual é protagonista, e dizer que teve até que mudar as falas de sua personagem.

Ele foi ao seu perfil na rede social criticar as falas da jovem. “Adoro conversar com atores sobre suas falas/histórias. Mas como parte essencial da coisa, eles não têm a imagem completa (na TV) para onde a história está indo ou o motivo de algumas falas serem necessárias para que o todo faça sentido”, começou o roteirista, que tem trabalhos como ‘Buffy: A Caça-Vampiros'.

Na semana passada, Jenna falou sobre ‘Wandinha’ em entrevista ao podcast Armchair Expert:

"Muitas pessoas me conhecem por causa disso [‘Wandinha’]. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, o que acaba colocando um nível extra de insegurança e estresse. Eu finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que eu quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo ‘[Wandinha’]", desabafou.

Jenna, então, lançou críticas ao roteiro, que teria sido alterado por ela algumas vezes. “Tudo o que ela faz, tudo o que eu tive que interpretar não fazia sentido para a personagem dela... Havia uma fala sobre esse vestido que ela tem que usar para um baile da escola e ela diz, ‘Eu amei! Não posso acreditar que disse isso. Eu me odeio.' E eu tive que dizer, 'Não, de jeito nenhum.'

“Houve momentos naquele set em que até me tornei pouco profissional, em um sentido em que comecei a mudar as falas. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo algo diferente, então eu me reunia com os roteiristas e eles me questionavam. Eu tive que explicar que não poderia fazer algumas coisas.” finalizou.

She’s young, so maybe she doesn’t know any better (but she should). She should also ask herself how she would feel if the showrunners gave an interview and talked about how difficult she was and refused to perform the material.