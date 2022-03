Após deixar a Record, Sabrina Sato fala sobre integrar programa de canal da Globo

Apresentadora Sabrina Sato compartilhou em sua rede social sobre fazer parte agora do 'Saia Justa' do GNT

Um dia após anunciar sua saída da Record TV, Sabrina Sato (41) comentou sobre o novo desafio em sua carreira.

Nesta quinta-feira, 17, a famosa compartilhou fotos fazendo parte da equipe do Saia Justa do GNT e falou sobre a experiência de integrar um programa tão expressivo para mulheres.

"É uma honra fazer parte de um programa pioneiro que discute todos os assuntos sob a ótica feminina! É uma grande responsabilidade também, pois já passaram por aqui profissionais que eu admiro muito, como @marisaorth, @ritalee_oficial, @monicawaldvogel, Fernanda Young, Betty Lago, @taisdeverdade e tantas outras, além das maravilhosas @monicamartelli, @gabyamarantos e @pitty, que sempre me receberam tão bem", falou.

"O Saia Justa é necessário para quem acredita que o diálogo é o melhor caminho. Então, #VemPraConversa comigo e com as íconicas @astridfontenelle, @larissaluzeluz e @luaxavier! Vai ser demais dividir o palco com vocês no ano que o Saia Justa completa 20 anos no ar!", celebrou a oportunidade.

Nesta quarta-feira, 16, Sabrina Sato anunciou que estava deixando a Record TV após oito anos na emissora paulista.

Já a apresentadora Astrid Fontenelle (60) anunciou as novas integrantes do Saia Justa e agradeceu as outras que deixaram a atração.

