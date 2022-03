Após 51 anos, Nivea Maria não renova contrato com a Globo

Atriz Nivea Maria deixa de integrar elenco fixo da emissora após mais de 50 anos de casa

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 10h49

A atriz Nivea Maria (75) não faz parte mais do elenco fixo da Globo.

Após 51 anos na emissora, desde quando assinou o contrato em 1971, a artista está deixando a empresa.

Em entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, Nivea Maria comentou que está saindo da Globo, mas que deixou as portas abertas para voltar.

Assim como outras atrizes como Juliana Paes (42), ela não faz mais parte do elenco fixo e será contratada por obra a realizar.

"Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada", disse ela à coluna da jornalista.

Artista que deixaram a Globo

Recentemente, Juliana Paes anunciou sua saída da Globo. Nos últimos tempos outros atores revelaram estarem deixando a emissora após anos de casa.

Uma delas foi Camila Pitanga (44) que não renovou o contrato após 25 anos na empresa. Depois de 22 anos na emissora, Murilo Rosa (50) também se despediu.

Grazi Massafera (39) também foi uma das atrizes que não deu continuidade no contrato.