Após 42 anos na TV Globo, diretor artístico Rogério Gomes se despedirá da emissora

O último trabalho do diretor artístico Rogério Gomes na Globo será a primeira fase da nova novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 19h07

Nesta sexta-feira, 18, foi anunciado que o diretor artístico Rogério Gomes (61) se despedirá da TV Globo após 42 anos na emissora.

O diretor, que começou na Globo como operador de VT, deixará a emissora depois da estreia da nova novela das nove, Pantanal. Gomes foi o responsável pela direção artística na primeira fase do ramake de Benedito Ruy Barbosa (90).

A decisão de saída de "Papinha", apelido como era conhecido Rogério, foi de comum acordo com a emissora e foi discutida por meses. Rogério deseja investir em projetos pessoais e tirar um período sabático.

"Foram 42 anos de muitas conquistas. Entrei carregando fita e saio com o nosso Emmy! É um ciclo que se fecha para que novos caminhos se abram. Só tenho amor e gratidão !", comentou o diretor artístico sobre sua saída.

Além da primeira fase da nova novela Pantanal, Rogério participou de projetos como Império, A Força do Querer, Além do Tempo e O Sétimo Guardião.

Pantanal está chegando...

Ainda nesta sexta-feira, 18, a atriz Bruna Linzmeyer (29) postou em seu Instagramalgumas imagens nos bastidores da nova novela das nove.

Na legenda, Bruna escreveu: "Estamos prestes a estrear e eu tô aqui resgatando meus afetos desse pantanal imenso. Tô emotiva gente".

Pantanal chega na TV Globo no dia 28 de março e conta com um elenco de peso com nomes como Julia Paes, Marcos Palmeira e Almir Sater.