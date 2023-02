Aos 80 anos, atriz Neusa Borges garante ter vida sexual

Atriz Neusa Borges também falou sobre boatos de que estaria em uma má situação financeira

A atriz Neusa Borges falou sobre sua vida sexual aos 80 anos. Mesmo já na terceira idade, ela afirmou que os idosos também podem ser sexualmente ativos.

À colunista Patrícia Kogut, do 'O Globo', ela afirmou: “Beijar na boca nunca fez mal a ninguém. As pessoas acham que velhos não fazem sexo, mas a gente também dá umazinha de vez em quando”.

Ela também afastou boatos de que estaria enfrentando dificuldades financeiras e garantiu que está tudo bem.

“Vira e mexe surgem essas notícias. Isso não acaba nunca. Não tem qualquer fundamento. Eu tive problemas, mas já foram superados há bastante tempo. Estou muito bem no momento”, explicou Neusa Borges. A última trama de Neusa foi a novela portuguesa 'Valor da Vida', em 2018.

Neusa Borges fala sobre seus personagens

A atriz também comentou sobre o preconceito com alguns papéis. “Nunca me importei em fazer doméstica, escrava, seja o que for. O que importa para mim é fazer bem um papel. E eu sou uma atriz premiada no Brasil e no exterior. Acho, inclusive, que essa discussão muitas vezes acabou até fechando algumas portas para os negros. De repente, começaram a escalar loiras peitudas para fazer empregadas (risos)”, declarou Neusa.