Ao vivo, Ana Maria Braga dá selinho em ex-funcionário do Mais Você

Ana Maria Braga fica emocionada ao reencontrar ex-funcionário do Mais Você e dá selinho ao vivo nesta sexta-feira, 2

A apresentadora Ana Maria Braga ficou comovida ao receber a visita de Felipe Suhre no programa Mais Você, da Globo. Ele trabalhou na atração durante 9 anos e deixou a TV há alguns anos para se dedicar a projetos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nesta sexta-feira, 2, os dois se reencontraram no estúdio do programa e trocaramum selinho ao vivo.

Emocionada, Braga adorou rever o amigo. "É alguém muito especial.Ele já fez parte da minha equipe, mas abriu as asas e se lançou em uma nova carreira, e eu tenho o maior orgulho e alegria em recebê-lo aqui hoje. Eu não o vejo há muito tempo. Ixi, maria...", disse ela, que ficou com a voz embargada.

Logo depois, ele entrou no estúdio e deu um selinho na amiga. Ela falou sobre a saudade que sentia dele. "Grandão, lindo. Que bom. Deu uma viagem na cabeça da gente. [Não nos vemos há] Quatro anos, já faz. Eu fiquei sonhando com você aqui, hoje", afirmou.

Por sua vez, ele também celebrou o reencontro. "Sonhei com esse dia, sabia? Visualizei essa cena, aqui, tantas vezes. No mínimo, umas vinte vezes eu já chorei pensando nesse momento aqui. No banho, no carro, meditanto, em tudo que é lugar. É algo muito forte estar aqui", contou.

Felipe Suhre relembra quando decidiu abandonar a TV

O ex-repórter da Globo Felipe Suhre leva uma vida bem diferente de quando trabalhava no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Ele pediu demissão da emissora de TV em 2019 e mergulhou de cabeça no mundo do desenvolvimento espiritual, emocional e terapias alternativas. Ele se tornou palestrante, escritor e dá cursos de autoconhecimento.

Agora, ele contou mais sobre a decisão de abandonar a TV. “[O problema] não era com a Globo ou com a televisão, era comigo. Com a vida que eu estava levando, com as minhas escolhas. Aí fui buscar o autoconhecimento, entender por que eu não estava feliz, minha vida estava sem graça, cinza, um vazio existencial. Quando comecei esse processo, fiz várias imersões, vários retiros para me trabalhar, buscar as minhas respostas. Comecei a entender depois de um ano e meio, dois. Senti que esse era meu caminho, que minha missão era ajudar pessoas a se desbloquearem, se libertarem, viverem mais felizes, se realizarem”, disse ele no site Notícias da TV.