Antonio Fagundes revela o motivo de ter terminado contrato com a Globo

Ator Antonio Fagundes disse me entrevista qual foi o motivo de não ter continuado na emissora carioca

O ator Antonio Fagundes (73) esteve presente nesta terça-feira, 25, no podcast “Quem Pode, Pod”, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). E lá, ele aproveitou para contar o verdadeiro motivo de ter encerrado seu contrato com a Globo, que já durava 44 anos.

"Sempre tive um acordo com a Globo neste 44 anos de que eu nunca seria impedido de fazer teatro. Meu acordo com a Globo é que eu gravaria só nas folgas do teatro, ou seja, se segunda, terça e quarta", começou o ator. "Eles cumpriram isso durante 44 anos. Quando quiseram mexer nessa cláusula, eu não aceitei", continuou.

A apresentadora do programa Fernanda Paes Leme ainda quis saber se o ator tem vontade de fazer parte de alguma produção de streaming. “Estou com um projeto que não posso falar!”, contou ele, rindo.

