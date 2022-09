Antero Greco passa mal ao vivo na ESPN e é hospitalizado às pressas

Jornalista Antero Greco passa mal ao vivo durante programa na ESPN e é hospitalizado às pressas

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 17h34

Na madrugada desta sexta-feira, 9, o jornalista e apresentador dos canais ESPN, Antero Greco (66), passou mal durante o programa ao vivo e teve que ser levado às pressas para o hospital para atendimento. Após o susto passado, o jornalista está sendo acompanhado por uma equipe médica e por sua família.

Enquanto falava sobre o jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense pela semifinal da Sul-Americana com o apresentador Felipe Motta, Antero se embaralhou na sua fala e chamou a atenção do colega de bancada. “Eu estou vendo um São Paulo que passa a ter… Na verdade… É…”, disse o jornalista, tentando continuar a falar. “... um apoio da sua torcida que em alguns momentos de alta, não tinha. É impressionante… A torcida do São Paulo me lembra a torcida do Palmeiras e Corinthians quando seus times eram…”

O outro apresentador até tentou ajudar Antero a continuar seu raciocínio, mas ao ser perguntado por Felipe se estava bem, Greco apenas falou: “Não”.

Após Antero Greco passar mal, a ESPN foi direto para o intervalo comercial, ficando oito minutos exibindo anúncios para que o jornalista pudesse ser atendido. Depois disso, Felipe Motta surgiu sozinho na bancada do SportCenter.

"Fãs de esporte, estamos de volta. Vocês perceberam no último bloco que Antero Greco não se sentiu bem. Ele está sendo atendido ao lado do estúdio. Ele está bem, está melhor, mas não vai dar para seguir no nosso programa", anunciou.

