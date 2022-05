Ansioso com a estreia de 'Cara e Coragem', Marcelo Serrado exibe bastidores das gravações

Marcelo Serrado mostrou mais um pouco dos bastidores de Cara e Coragem, pouco antes da estreia da novela

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 14h04

Marcelo Serrado (55) está tão ansioso com a estreia de Cara e Coragem, que não para de publicar momentos dos bastidores da gravação da trama.

Nesta sexta-feira, 13, não foi diferente, já que o ator postou um clique arrasador ao lado de Paolla Oliveira (40) e Paulo Lessa, dentro do estúdio, usando looks 'all black', caracterizados como seus personagens.

Na legenda, ele apenas escreveu: "E ai, vai encarar?".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "A ansiedade ta gritando!", disse um. "Que trio é esse!", escreveu outro. "Vivendo pela estreia dessa novela", falou um terceiro.

Confira o clique de Marcelo Serrado nos bastidores da gravação de Cara e Coragem: