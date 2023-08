Angus Cloud: tudo o que se sabe sobre a morte misteriosa do ator de 'Euphoria'

Angus Cloud: quem é o ator que morreu de forma trágica deixando os fãs em choque

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A morte do ator AngusCloud nesta segunda-feira, 31, segue repercutindo entre os fãs da série Euphoria. Isso porque ele foi um dos destaques do seriado da HBO que foi um dos mais premiados dos últimos tempos.

A notícia caiu como uma bomba entre os fãs do seriado que estavam esperam a estreia de mais uma nova temporada. Intérprete de Fez na trama, ele era considerado um dos atores mais carismáticos do elenco e fazia sucesso com suas cenas bem humoradas.

O que diz o comunicado da família?

A morte foi revelada pelos familiares do ator em um comunicado enviado à imprensa nesta segunda. "Na semana passada ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus sempre falou publicamente sobre sua batalha pela saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio", disse a família.

Affair se pronunciou

A modelo Sidney Martin, que teria vivido um romance com o ator, publicou uma homenagem nas redes sociais nesta terça-feira, 1. Em um desabafo curto, ela promoveu lutar pelo legado do ator. "Nunca deixarei que o mundo se esqueça de você. Abençoe, abençoe, amor", escreveu ela.

O que dizem os colegas de Angus Cloud?

Em publicações nas redes sociais, membros do elenco do seriado prestaram homenagens ao jovem ator. "Descanse em paz", disse o ator Lukas Gage, um dos protagonistas da primeira temporada. "As lágrimas não param de cair", escreveu a atriz Storm Reid, irmã da protagonista Rue.

Criador da série se manifestou

Sam Levinson, um dos criadores do seriado, emitiu um comunicado emocionante ao Deadline. "Não havia ninguém como Angus. Ele era muito especial, muito talentoso e muito jovem para nos deixar tão cedo. Ele também lutou, como muitos de nós, contra o vício e a depressão. Espero que ele saiba quantos corações ele tocou. Eu o amava. Eu sempre vou amá-lo. Descanse em paz e que Deus abençoe sua família", diz a mensagem.

Ator já reclamou da fama

Em uma entrevista para a revista Interview em 2021, o ator disse que não sabia lidar com a fama. “Prefiro que as pessoas não me reconheçam nas ruas. Não fico bravo porque eles me reconhecem, mas prefiro que não. Eu só quero ter interações normais com as pessoas. Não quero ser tratado de forma especial", declarou na época.

Que outros trabalhos Angus Cloud estrelou?

Além do trabalho em Euphoria, o ator também fez trabalhos menores em seriados como North Hollywood (2021) e The Line (2002), que foi um dos destaques do Festival de Tribeca. Ele também estrelou videoclipes.