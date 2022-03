Angélica e Luciano Huck celebram aniversário de 17 anos do filho, Joaquim

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck celebraram o aniversário do filho, Joaquim, com festa no barco

Redação Publicado em 04/03/2022, às 12h49

Angélica e Luciano Huck celebram aniversário do filho, Joaquim, com churrasco no barco - Foto/Instagram