Andressa Urach revela quanto está faturando produzindo conteúdo adulto: "Muito feliz"

Em programa de TV, Andressa Urach revela quanto está faturando após fazer o primeiro saque com seus rendimentos

Sempre polêmica, a modelo Andressa Urach matou a curiosidade dos fãs e contou quanto está faturando desde que decidiu entrar para uma plataforma de conteúdo adulto. Em entrevista ao Superpop exibido nesta quarta-feira (1), ela revelou que está vivendo bem.

"Não preciso voltar a me prostituir. Fiz meu primeiro saque do Onlyfans e, em poucos dias, já lucrei quase R$ 40 mil. Estou muito feliz", disse ela.

Ela também explicou que não está vivendo uma vida como no passado. "Hoje não estou fazendo [programa] e, se for voltar, eu vou postar. Quando eu estava grávida e ele me deixou, eu postei que iria voltar. Se eu voltar, eu mesma vou postar. Agora estou só no OnlyFans", esclareceu.

No momento mais emocionante, Urach também negou uma grave acusação realizada pelo marido - em um desabafo nas redes sociais, ele afirmou que a modelo tentou matar o próprio filho. Ela negou veementemente a acusação.

"Em nenhum momento peguei uma faca e tentei matar alguém. O que ele falou foi mentira. De verdade, quem conhece a Jesus entrega a sua vida a Ele, entrega a vida dos filhos a Jesus, mas é o sentido figurado, não o sentido de matar. Eu não mataria meu filho, mas o que eu disse [foi]: 'meu filho é Teu, toma e cuida'."

Ela desabafou e acusou o ex de tramar contra ela. "Ele usou meu passado, meu livro {Morri para Viver, autobiografia lançada em 2015], no qual relato que tive envolvimento com drogas, prostituição... Ele é muito inteligente porque é advogado. Ele é amigo de todos os juízes da cidade, a cidade tem 20 mil habitantes, ele trabalha para o juiz... Assim é muito fácil conseguir a guarda."

Andressa Urach vive novo affair

Há poucos dias, a musa Andressa Urach contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina. "Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada", disse ela.