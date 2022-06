André Marques revela que já confundiu nome de namorada: “É sem querer”

O apresentador que está de saída da Rede Globo revelou que já confundiu alguns nomes e que teve seu nome trocado muitas vezes

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 14h38

Neste sábado, 11, André Marques revelou durante o programa É De Casa que já trocou o nome de uma namorada.

Quando os apresentadores do programa estavam comentando uma cena de Pantanal em que a personagem de Camila Morgado, Irma, trocou os nomes de Zé Luca e Zé Leôncio. Foi então que Thalita Morete perguntou para André: “Já fez isso ?”.

E o apresentador do The Voice confirmou. “Se já troquei o nome da pessoa? Algumas vezes. É sem querer, não é de maldade. Igual mãe. Minha mãe me chama toda hora de Junior e chama meu irmão de André”, explicou.

O ex- ator de Malhação ainda revelou que teve seu nome confundido por namoradas algumas vezes também. “Já me chamaram de nome diferente também. Acontece, faz parte”.

André ainda comentou que reage bem a ter seu nome trocado. “Às vezes as pessoas não prestam atenção no que está acontecendo e confundem o nome”, opinou o apresentador.

No fim do mês passado, André Marques revelou que irá se despedir da Rede Globo e será seu “próprio chefe”.