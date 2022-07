André Marques revela apelido inusitado de José Loreto

André Marques revela que José Loreto fazia sucesso com as meninas em Niterói e tinha um apelido ousado

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 12h32

O apresentador André Marques (42) surpreendeu ao contar um apelido inusitado do ator José Loreto (32). Durante o programa É De Casa, da Globo, ele entregou como o amigo era chamado durante a adolescência em Niterói, no Rio de Janeiro, e surpreendeu todo mundo.

O assunto surgiu quando Tati Machado (30) falava sobre a novela Pantanal. Ela contou que o ator Leandro Lima contou que o elenco brincava que José Loreto tinha o 'beijo picanha', por causa de sua boca volumosa nas cenas românticas do personagem Tadeu com Guta (Julia Dalavia). Então, André Marques contou que José Loreto era chamado de 'boca louca' quando era mais jovem.

“Loreto em Niterói era o famoso 'Loreto boca louca”, disse ele, e completou sobre a fama do rapaz. “As meninas ficavam loucas com ele. Esse garoto dava trabalho. Na verdade, ficam até hoje, né? O Loreto é meu amigo das antigas. O moleque é de Niterói, né? Manda bem, talentoso”, declarou.

Além disso, ele brincou sobre Loreto ser 'concorrente' na vida de solteiro. “Para os solteiros, é super interessante que o Loreto esteja namorando porque ele é um concorrente fortíssimo. Tomara que o namoro dele dure muitos anos”, afirmou, e contou sobre seu status de relacionamento. “Estou solteiro e, por ora, ficarei aqui. Tenho muito cachorro para cuidar”, contou.

André Marques encerra o contrato com a Globo

O apresentador André Marques não renovou o contrato com a Globo após mais de 28 anos de parceria. Ele deu a notícia para os fãs há algumas semanas por meio de uma mensagem nas redes sociais.

"E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Rsrs Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes - ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não...rs Uma relação ABERTA rsrsrs.. Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados", declarou.

André Marques ainda contou que vai tirar um período de férias antes do fim oficial do contrato e vai começar a se dedicar aos projetos pessoais. "A partir de Agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões ….. gastronomia, musica e DOGS! Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos… Há muito tempo guardados! Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vcs comigo pela tela da tv, do celular, do computador e no coração, sempre! Assim que eu puder… conto mais detalhes do que vem por ai pra vocês! ( Ansioso rs) Porque antes.. rs vou tirar umas férias ta?!? rsrsrs Vamo que vamo! Sou feliz e serei cada vez mais! Amém! Porque realizar sonhos, não tem preço!", finalizou.