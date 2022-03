Ana Maria Braga volta das férias com visual radicalizado e conquista a web: ''Maravilhosa''

Repleta de estilo, apresentadora Ana Maria Braga retorna ao comando do 'Mais Você' com novo visual e conquista a web

Redação Publicado em 07/03/2022, às 10h13

Após três semanas de férias, a apresentadora Ana Maria Braga (72) retornou ao Mais Você na manhã desta segunda feira, 7.

Ao som da canção Casa, do cantor Lulu Santos (68), a apresentadora deu boas-vindas ao público exibindo seu visual completamente novo, com o cabelo rosa.

Repleta de estilo, a chef de cozinha optou por um vestido branco com flores bordadas na manga e um par de brincos com brilhantes na cor rosa, para combinar com as madeixas.

"É muito bom estar de volta. Claro que não desliguei do programa, fiquei matando a saudade de vocês", disse a global sem esconder o sorriso.

Ainda nas últimas semanas, Ana Maria Braga compartilhou nas rede sociais detalhes das suas férias no litoral baiano e arranca suspiros dos internautas ao aparecer só de biquíni na praia.

