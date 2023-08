Ana Maria Braga vai deixar a Globo? Equipe revela real situação da apresentadora

Após notícia de aposentadoria, equipe de Ana Maria Braga esclarece futuro da apresentadora na emissora

A apresentadora Ana Maria Braga teve sua aposentadoria cogitada nesta segunda-feira, 07. O Jornal Extra, do Grupo Globo, noticiou que ela teria anunciado sua saída da emissora carioca após 2024, quando completará 25 anos de casa.

O motivo de deixar a empresa não estaria ligado a nenhuma questão interna, mas sim na vontade da comunicadora de descansar e curtir sua família. Contudo, a equipe de Ana Maria Braga negou as alegações em nota para o Hugo Gloss.

Para o site, eles disseram que as informações não procedem e que já estão acostumados com os boatos criados em torno da loira. "Não procedem", falaram. "Todo dia tem uma história", comentara sobre a situação.

Ainda conforme a notícia dada pelo Jornal Extra, a diretoria da Globo estaria tentando reorganizar as manhãs e pensando em outros nomes para o lugar de Ana. Paola Carosella, Rita Lobo e até Eliana seriam as cotadas para a vaga.

Nos últimos dias, Ana Maria Braga levou seu médico ao programa e chocou ao revelar que quase não tinha chances para curar o último câncer que combateu recentemente. Ela ainda deu o que falar ao voltar à Record TV para comemorar os 70 anos da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Saiba qual era o valor do primeiro salário de Ana Maria Braga na Record TV

A apresentadora Ana Maria Bragaesteve na Record TV há poucos dias para gravar o seu depoimento sobre o tempo em que trabalhou na emissora que está comemorando os seus 70 anos. Assim, ela conversou com a reportagem do programa Domingo Espetacular e relembrou momentos marcantes de sua trajetória no canal. Entre os assuntos, ela relembrou qual foi o seu primeiro salário no canal.

Ana Maria contou que foi para a Record TV após ter sido demitida da Editora Abril. “Um pé na bunda às vezes te impulsiona para outros cantos. Preciso agradecer a esse diretor. Se eu soubesse onde ele está, mandava um caminhão de rosas”, disse ela.

Então, a apresentadora contou que seu primeiro salário era de apenas 1 mil cruzeiros - na cotação atual, esse valor equivale a R$ 0,36. “Fiz o teste, entrevistei uma moça e passei. Eles falaram: 'Você tem um espaço de duas horas pela manhã, você pode apresentar'. Fizeram uma conta, acho que dava 1 mil cruzeiros na época. Eu falei que topava. Me deram as câmeras e a oportunidade de falar. Eu fazia desfiles de moda, entrevista com médicos, advogados”, contou.

Apesar do salário baixo no início, ela conquistou a sua audiência e passou a dar retorno para a emissora. “Não tinha nada aqui. Trazia prato, garfos... Comecei com 0,0 [traço de audiência], fazendo coisas simples para as mulheres de final de semana, para dar ideias. Coisas que eu gostava de fazer, mas de um jeito mais descontraído na cozinha. Foi crescendo, melhorando, audiência subindo, comecei a ganhar dinheiro e a Record também”, relembrou.

Vale lembrar que o Note e Anote ficou sob o comando de Ana Maria Braga entre 1993 e 1999, quando ela deixou a Record TV para ir para a Globo.