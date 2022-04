Ana Maria Braga usa colar de remédios como forma de protesto contra reajuste: ''Artigo de luxo''

No 'Mais Você', apresentadora Ana Maria Braga surgiu usando um inusitado colar de remédios ao falar sobre aumento do preço de medicamentos

A apresentadora Ana Maria Braga (73) surgiu com mais um acessório inusitado em protesto contra os altos preços no país.

Usando sua visibilidade no Mais Você para falar sobre causas importantes, a comandante do matinal da TV Globo surgiu usando um colar de remédios, cheio de comprimidos, para alertar sobre o aumento dos medicamentos na manhã desta segunda-feira, 04.

"O aumento do preço dos remédios é o meu colar hoje. É um sinal de protesto ao nosso país. Quando você pensa que eu já usei tudo, agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo para uma população tão carente. Na última sexta-feira o governo federal autorizou o reajuste nos medicamentos que ficam até 10,89% mais caros. Aqui no Brasil, uma em cada dez pessoas consome cerca de 5 remédios simultaneamente", começou falando.

"A gente não tem saúde no país, então as pessoas precisam consertar o que não cuidaram ao longo da vida", disse ainda a artista, que celebrou seu aniversário com festa intimista rodeada dos netos.

Recentemente, Ana Maria também usou um colar de cenouras e bolsa de botijão de gás como forma de protesto.

Ana Maria Braga completa 73 anos e ganha homenagem de Gil do Vigor

A comandante do Mais Você, Ana Maria Braga, recebeu uma homenagem do economista Gil do Vigor (31) nas redes sociais. "Hoje é dia do aniversário dessa mulher incrível! Dona de tanto carisma, força, energia e empatia, ela traz consigo uma luz por onde passa. Você, Ana, é símbolo de força!! Eu te admiro muito. Obrigado pelo carinho comigo, saiba que pode sempre contar comigo, pra tudo", começou escrevendo. Em seguida, Gil agradeceu por seu quadro, Tá Lascado, no programa de Namaria e brincou que tudo bem se ganhar puxão de orelha da 'chefe'. "Obrigado pela oportunidade que você me deu de poder estar no 'Tá Lascado' e me ensinar. Saiba que eu aprendo todo dia com você. Se precisar, pode puxar a minha orelha, que você tem autorização pra isso, pois tudo que vem de você é um privilégio, até um puxão de orelha, ahahahha. Você é a maior, @anamaria16!!! Eu amo você", disse ainda Gilberto.

