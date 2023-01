Ana Maria Braga surpreende público com indireta para ex durante o ‘Mais Você’

Ana Maria Braga deu início ao ‘Mais Você’ com frase polêmica e fãs especularam indireta para ex-marido

Ana Maria Braga (73) é referência quando o assunto são frases inspiradoras! Diariamente, no ‘Mais Você' a apresentadora inicia o programa com citações reflexivas para animar a manhã do público. Mas nesta segunda-feira, 30, Ana deixou os espectadores com a pulga atrás da orelha após declarar uma frase polêmica, e os fãs especulam que seja uma indireta para o ex-marido da loira.

Na ocasião, Ana curtia a canção ‘Ai Que Saudade De Ocê’, interpretada por Lucy Alves. A apresentadora então declarou: “Agora, eu vou aproveitar essa música para combinar com o meu pensamento do dia: Se ex fosse bom, Deus não mandaria amar o próximo”, alfinetou a apresentadora, que está no processo para se divorciar do empresário francês Johnny Lucet, com quem se relacionou entre 2019 e 2021.

O companheiro de Ana, Louro Mané, prontamente respondeu a indireta da apresentadora: “Essa é para começar a segunda-feira com o pé direito, Ana Maria! Eita, coisa boa!”, e o programa seguiu. Mas a fila de Ana Maria já andou e recentemente, a loira assumiu o namoro com Fábio Arruda, com quem fez discretas aparições.

Repórter do 'Mais Você' brinca com namorado de Ana Maria Braga e causa climão

Eita! Durante a exibição do ‘Mais Você’ da última quinta-feira, 26, Ana Maria Braga teve um climão em conversa sobre calvície. A apresentadora falava de Cezar do BBB 23, que é careca, e gerou polêmica ao pedir peruca emprestada para Tina. Foi então que a repórter do programa, Juliana Massaokan resolveu fazer uma brincadeira com o namorado da apresentadora.

"Cezar, não fica chateado, não. Como diz o ditado, é dos carecas que elas gostam mais", Ana disse. A repórter, então, brincou: "Ah, eu concordo. E você também. Quer dizer, mais ou menos", se referindo a falta de cabelo do namorado de Ana, que ficou confusa com as brincadeiras de Juliana e após alguns questionamentos, rebateu a jornalista: "Imagina, claro que o meu tem. Olha a conversa que isso aqui virou. Estamos falando de BBB. Depois, né? Você não acha?", disse Ana Maria.