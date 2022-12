TV / Jogo do bicho

Ana Maria Braga surpreende ao sugerir prática ilegal: "faça a festa"

Apresentadora Ana Maria Braga brincou com o jogo do bicho na abertura do 'Mais Você'

CARAS Digital Publicado em 01/12/2022, às 16h38

Ana Maria Braga comemora 5.700 edições de 'Mais Você' - Foto: reprodução/Globo