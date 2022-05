Ana Maria Braga se pronuncia após não aparecer no programa Mais Você

Ana Maria Braga fala sobre o motivo de sua ausência no programa Mais Você em um post nas redes sociais

A apresentadora Ana Maria Braga (73) deixou um recado nas redes sociais após faltar na edição desta quinta-feira, 26, do programa Mais Você, da Globo. Ela não conseguiu gravar a atração ao ter sintomas de gripe.

Assim, ela fez um post nas redes sociais para declara que não está com Covid-19. “Estou com gripe. Não é Covid, é gripe. Teste sempre pra Covid e evite contato com outras pessoas”, disse ela na legenda de um post informativo sobre a doença no Instagram.

Repórter fala sobre a ausência de Ana Maria Braga na TV

Durante a manhã, o repórter Fabricio Battaglini (47) falou sobre a ausência de Ana Maria no estúdio da atração.

“Ela está um pouco gripada e preferiu ficar em casa para se recuperar. Ela fez dois testes de Covid nesta semana e os dois deram negativo. A gente está aqui mandando todas as energias positivas para a Ana ficar boa logo”, disse ele.

Fabricio Battaglini comandou o programa desta quinta-feira junto com Talitha Morete e a atração fez uma retrospectiva de momentos especiais do Mais Você ao longo dos anos. O repórter ainda contou que Ana Maria Braga já deixou gravado o programa que vai ao ar na sexta-feira, 27 de maio.