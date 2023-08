Ana Maria Braga sairá da Globo? Apresentadora toma decisão

Segundo jornal do Grupo Globo, Ana Maria Braga sairá da Globo no próximo ano

A apresentadora Ana Maria Braga sairá da Globo no próximo ano, segundo informações do Jornal Extra, do Grupo Globo. A comunicadora, que completará 25 anos de emissora em 2024, teria decidido se aposentar.

Há muitos anos comandando o Mais Você nas manhãs, a loira, de 74 anos, teria informado o desejo de deixar o cargo em uma reunião com a diretoria realizada na última semana. Ana Maria Braga não teria nenhuma questão na empresa para ter tomado a decisão.

A escolha da apresentadora teria sido baseada na vontade de curtir mais tempo com a família. Com longa carreira na televisão, a famosa agora estaria interessada em descansar, brincar com os netos e curtir mais a vida sem as obrigações diárias de trabalhar.

Ainda conforme o Jornal Extra, a diretoria da Globo estaria tentando reorganizar as manhãs e pensando em outros nomes para o lugar de Ana. Paola Carosella, Rita Lobo e até Eliana seriam as cotadas para a vaga.

Ana Maria Braga revela detalhes da luta contra o câncer e médico diz: 'Era grave'

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu a visita do seu próprio médico oncologista, o Dr. Antonio Carlos Buzaid, no programa Mais Você, da Globo, para revelar detalhes de sua luta contra o câncer. Durante a conversa, ela contou que teve um câncer no pulmão com metástase em 2020 e o caso era grave. Agora, depois de tratamento com quimioterapia e imunoterapia, a comunicadora está com 90% de chance de cura.

O câncer da apresentadora começou no pulmão e teve metástase nas glândulas adrenais e no cérebro. Ela fez o tratamento direitinho e, hoje em dia, os tumores desapareceram .

“Eu acho que não existe melhor exemplo sobre a importância da imunoterapia do que o meu próprio exemplo. Eu tive vários cânceres. E eu tive um câncer de pulmão. Fiz uma tomografia e como parte do controle, todo os pacientes de câncer têm que fazer de tempos em tempos um exame. Eu tive dois tumores pequenos e fui tratada com uma cirurgia e com radioterapia. Mas, em janeiro de 2020, a tomografia mostrou o quadro mais grave. Pois o tumor já veio metastásico, já estava em outros órgãos do corpo. Então, eu pedi a ele que falasse disso aqui. É um depoimento que eu nunca dei, mas eu também nunca escondi nada de ninguém”, disse ela.

Então, o médico dela exibiu os exames de imagem feitos por Ana e que mostram o antes e depois dos tumores. “Vamos falar sobre o que aconteceu em janeiro de 2020. Eu me lembro como se fosse hoje porque o chefe da radiologia me liga e disse que temos problema na tomografia. As adrenais estavam aumentadas, tinha um primário de pulmão. Metástases em ambas as glândulas adrenais, grandes até. Ficou muito preocupante. E veio a ressonância de crânio e havia também um pequeno pontinho no cérebro”, disse ele.

E completou sobre a postura da apresentadora ao receber a notícia no consultório. “Você é a pessoa mais calma que eu tenho no consultório. Eu não tenho ninguém parecido com você. A minha assistente diz: 'Eu sei porque a Ana é calma, porque ela tem muita fé'. Ou ela já sabe o futuro e não fica falando com ninguém. Você sempre mantém a compostura. Era uma situação preocupante. Nós íriamos ter que iniciar a quimio e imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época ficaria entre 10 e 20%, não era muito alto. Na época era grave. Eu resolvi misturar dois protocólos e nós fomos bem de fato”, declarou.

Então, Ana Maria Braga repetiu os exames na semana passada e recebeu a notícia de que os tumores não existem mais. “O nódulo pulmonar some, os gânglios do mediastino somem. As adrenais somem completamente. O pontinho no cérebro também sumiu completamente. Agora, as chances de cura subiram muito. Em três anos e meio, com resposta completa, as chances já vão para 90%”, finalizou.