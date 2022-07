Ana Maria Braga revela como é o seu camarim na Globo

Ana Maria Braga grava vídeo direto do seu camarim na Globo e mostra detalhes do local

A apresentadora Ana Maria Braga (73) revelou um detalhe dos bastidores do programa Mais Você, da Globo. Nesta segunda-feira, 04, ela gravou um vídeo direto do seu camarim e mostrou alguns detalhes do local nas redes sociais.

Ana Maria Braga revelou como é sua bancada de maquiagem no camarim, revelou que tem uma TV no camarim e que as paredes são pintadas em tom de verde. Além disso, ela deixou à mostra o seu altar com imagens de Santos e um painel com suas fotos.

No vídeo, ela contou sobre o novo horário do Mais Você, que agora é exibido após o programa Encontro. "Bem-vindo ao meu camarim, meio desajambrado, com um pouco de qualquer coisas, mas sejam muito bem vindos. Hoje a gente chegou no horário normal porque a gente já deu uma passada pelos nossos vizinhos. A partir de hoje o Mais você começa 10h35 e vamos até mais perto do seu almoço. Eu acredito que se colocar a culinária mais perto do almoço, pode fazer sucesso aí. Queria pedir pra você ir lá pra ficar com a gente", disse ela.

Ana Maria Braga mostra seu camarim do programa Mais Você:

Ana Maria Braga nega rumores de aposentadoria

Em conversa com a Folha de S. Paulo, Ana Maria Braga contou que não tem planos de se aposentar em breve e disse que se diverte no comando do programa Mais Você.

“Eu até teria o que fazer fora da TV, porque tenho outros negócios, como plantações de café e de eucalipto, mas não seria a mesma diversão que sinto no Mais Você”, disse ela, e completou: “Já tentaram me botar para fora da Globo uma porção de vezes com fake news. Não adianta dizer que não é verdade”.

Então, ela contou: “Obviamente vai ter o momento que, por juízo, vou ter que parar. Sempre digo que, quando eu começar a ficar gagá, é para me avisarem. Eu sei que não sou mais uma menina. Não tenho mais 50 anos”.