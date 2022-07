Ana Maria Braga receberá Xuxa Meneghel no 'Mais Você' após anos

O reencontro da apresentadora Ana Maria Braga com Xuxa Meneghel no 'Mais Você' de segunda-feira, 09, promete!

Publicado em 10/07/2022

Encontro de milhões! A apresentadora Xuxa Meneghel (59) voltará aos Estúdios Globo no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, 11!

A comandante do Mais Você, Ana Maria Braga (73) receberá a artista no seu programa matinal da TV Globo.

No perfil de Xuxa no Instagram, foi publicada a chamada de Ana Maria para o programa. "Nesta segunda-feira, tem um café da manhã de realeza por aqui! Eu vou receber a minha amiga Xuxa logo depois do Encontro com Patrícia Poeta", disse a apresentadora no registro.

"Amanhã tem Xuxa com Ana Maria! A partir das 10h35 na @tvglobo @anamaria16", escreveu a equipe de Xuxa ao legendar a publicação.

A loira, que está divulgando seu novo livro, Mimi, a vaquinha que não queria virar comida, lançamento da Editora Globo, que conta com receitas veganas, vai bater um papo com a veterana sobre seus novos projetos.

Xuxa Meneghel celebra 36 anos do 'Xou da Xuxa'

No último dia 30 de junho, Xuxa usou suas redes sociais para lembrar com carinho da estreia do Xou da Xuxa, há 36 anos. A apresentadora publicou uma série de cliques feitos durante o dia 30 de junho de 1986, dia que foi transmitido o primeiro programa, onde ela aparece saindo de sua famosa nave especial, ao lado das paquitas e também brincando com as crianças. "TBT! Hoje o Xou da Xuxa completa 36 anos desde a sua estreia, em 30 de junho de 1986! Quem tem saudades?", disse ela.

