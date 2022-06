Ana Maria Braga posta fotos com Leandro Lima no Mais Você: ''Que delícia de bate papo''

A apresentadora Ana Maria Braga rasgou elogios para a participação de Leandro Lima no Mais Você

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 15h21

Ana Maria Braga (73) abriu um álbum de fotos nesta terça-feira, 14, para rasgar elogios para o ator Leandro Lima (40), seu convidado no Mais Você.

Após se despedir do seu personagem em Pantanal, o artista marcou presença no programa matinal da TV Globo e tomou o famoso café da manhã com a apresentadora.

Nas imagens, a veterana posou com o ator, exibiu o seu look e mostrou até mesmo Louro José caracterizado com acessórios semelhantes da novela.

"Que delícia de bate-papo! Que você volte falar sobre outros sucessos", escreveu Ana Maria na legenda da publicação.

Leandro Lima se despediu de seu personagem após dar um show no remake de Pantanal! O artista se despediu de Levi com a morte do peão no capítulo de segunda-feira, 13, da novela dos nove.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANA MARIA BRAGA