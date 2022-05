Ana Maria Braga não aparece no Mais Você e a ausência é explicada na TV

Fabricio Battaglini abre o jogo sobre a ausência de Ana Maria Braga no programa Mais Você desta quinta-feira, 26/05

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 09h36

A apresentadora Ana Maria Braga (73) não apareceu na telinha da TV para comandar o programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 26. A ausência dela foi sentida pelo público e o repórter Fabricio Battaglini (47) ficou responsável por explicar o que aconteceu.

Logo na abertura da atração, ele contou que Ana Maria Braga está com sintomas de gripe e achou melhor ficar em casa para descansar. Ele ainda explicou que ela já fez testes de Covid-19 e recebeu o resultado negativo.

“Ela está um pouco gripada e preferiu ficar em casa para se recuperar. Ela fez dois testes de Covid nesta semana e os dois deram negativo. A gente está aqui mandando todas as energias positivas para a Ana ficar boa logo”, disse ele.

Fabricio Battaglini comandou o programa desta quinta-feira junto com Talitha Morete e a atração fez uma retrospectiva de momentos especiais do Mais Você ao longo dos anos. O repórter ainda contou que Ana Maria Braga já deixou gravado o programa que vai ao ar na sexta-feira, 27 de maio.

Novo horário do programa Mais Você, de Ana Maria Braga

A partir de 4 de julho, o programa Mais Você vai mudar de horário. A atração de Ana Maria Braga será exibida a partir das 10h30 da manhã. Isso porque o programa mudará de horário com o Encontro, que começará logo após o Bom Dia Brasil.

“Vamos mexer na grade para dar mais fluidez a esse movimento. O programa que entrega mais atualidade e que dialoga mais com o noticiário do dia é o Encontro. E, agora, ele virá após o Bom Dia Brasil porque é uma extensão do noticiário do dia. O Encontro não é um programa de hard news, mas ele fala sobre atualidades. É o espaço que temos para tirar dúvidas temos para tirar dúvidas sobre os assuntos do dia e, portanto, há fluidez ao colocá-lo após o Bom Dia Brasil e passando a grade ao Mais Você, que conta com a Ana Maria, o Louro e faz uma transição para o entretenimento, com assuntos mais de variedades e o destaque para cozinha e as receitas, já puxando para o horário de almoço”, disse o diretor da Globo Amauri Soares ao site Meio & Mensagem.