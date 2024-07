Ana Maria Braga manda recado para Iza após cantora expor traição

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta quinta, 11, com um recado para Iza, que anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta quinta-feira, 11, com uma homenagem a Iza, que anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e revelou ter sido traída pelo ex.

O matinal entrou no ar ao som de Que Se Vá, canção de Iza que tem como refrão os versos "Aqui se faz e se paga/ Nunca fui de graça". Em seguida, a apresentadora disse: "Que se vá, Iza! Faz da sua tristeza confete, joga pro ar e deixa o vento levar... Que é o único jeito de a gente às vezes mandar algumas dores embora, né?".

E esclareceu o motivo da mensagem para a cantora. "A música que abriu nosso programa e essa mensagem eu dedico à Iza, que é essa linda cantora, que está pra dar à luz daqui a três meses, mas que ontem foi pega de surpresa por uma avalanche de fofocas, que não eram fofocas. E ela, através da sua rede social, informou com a maior dignidade que está separada do jogador de futebol Yuri Lima depois de confirmar um caso de traição", informou.

Ana, então, mostrou o vídeo feito pela cantora para anunciar a separação e publicado no Instagram na noite de ontem. "Iza, você disse o suficiente, mostrou realmente a sua força, que nessas horas a gente tira nem sabe de onde. Certamente vem da sua fibra e também dessa bebezinha que está com você. Você é uma mulher maravilhosa, uma artista fantástica, vai ser uma mãe de muita luz. Que essa luz te acompanhe", falou.

"E quanto a outra parte envolvida, não vamos dar trela por aí, porque não merece. Homem que é homem não se presta a esse tipo de papel. Algumas pessoas vão dizer que é um livramento. Você vai ter um caminhar lindo e merecidamente lindo, porque você é uma mulher espetacular. Barriga linda e uma filha linda vem por aí. E é vida que segue", encerrou.