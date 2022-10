Ana Maria Braga manda recado para Cesar Tralli após morte trágica da mãe dele

Ana Maria Braga comoveu ao deixar mensagem especial para Cesar Tralli, que perdeu a mãe em um acidente de avião

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 14h19

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou seus telespectadores ao mandar um recado especial para o jornalista Cesar Tralli, que apresenta o Jornal Hoje, da Globo, e perdeu a mãe em um trágico acidente de avião. Nesta terça-feira, 11, durante o programa Mais Você, a comunicadora prestou os seus sentimentos ao colega de profissão.

“Quero deixar um beijo especial para meu amigo Cesar Tralli. Ele perdeu a mãe ontem, a dona Edna Tralli. Toda a minha produção, Tralli, está aqui nas orações para que você e sua família fiquem bem”, disse ela.

Cesar Tralli está afastado da televisão desde a notícia da morte da mãe no último final de semana. Ele foi substituído por Alan Severiano no Jornal Hoje e por Leilane Neubarth no programa Edição das 18, na GloboNews.

Morte da mãe de Cesar Tralli

O jornalista Cesar Tralli está de luto no início desta semana. A mãe dele, Edna Tralli, faleceu no domingo, 9, em um trágico acidente de avião. A causa da morte foi confirmada pela Globo em um comunicado ao site UOL.

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informaram.

De acordo com o site Notícias da TV, o acidente de avião aconteceu no interior de São Paulo. O avião de pequeno porte caiu em uma represa de Paranapanema e os dois ocupantes faleceram.