Ana Maria Braga interrompe 'Mais Você' e manda recado para MC Marcinho: “Prometeu”

Ana Maria Braga interrompe o ‘Mais Você’ ao descobrir internação de MC Marcinho, que participou do programa na segunda-feira, 10

A apresentadora Ana Maria Braga precisou dar uma notícia difícil no ‘Mais Você’ desta terça-feira, 11. A loira foi pega de surpresa ao descobrir a internação do cantor de funk MC Marcinho, que participou do programa matinal da Globo na última segunda-feira, 10. Abalada, a comandante da atração mandou um recado carinhoso para o músico.

Durante sua participação no ‘Mais Você’, MC Marcinho se divertiu ao falar sobre seu hit dos anos 2000, a canção ‘Glamurosa’, que está na trilha sonora da novela ‘Vai na Fé’. Poucas horas depois, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi internado com estado de saúde considerado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

Ao saber da notícia, Ana Maria interrompeu a programação do ‘Mais Você’: "Quero mandar um beijo para o MC Marcinho, que a gente mostrou ontem na reportagem do funk melody. Só que hoje nós recebemos a notícia que ele teve uma parada cardíaca, foi intubado. O MC Marcinho está internado para fazer um tratamento cardíaco e renal”, disse a loira.

“A assessoria informou que o quadro de saúde dele é grave, mas estável", Ana completou e aproveitou para relembrar uma promessa de Marcinho: "Fica aqui nosso desejo, da minha produção e da Globo, de melhoras para o MC. E que a gente se veja logo. Prometeu que vinha tomar café comigo, ein, Marcinho", ela concluiu o recado comovente.

Vale lembrar que no começo do ano, MC Marcinho movimentou uma campanha em suas redes sociais para conseguir a implantação de um marcapasso pelo convênio: "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", disse o cantor.

Boletim médico atualiza o quadro de saúde de MC Marcinho:

O funkeiro MC Marcinho segue internado em um hospital no Rio de Janeiro, que divulgou seu boletim de saúde nesta terça-feira, 11. Segundo as informações, o cantor está em estado grave após sofrer uma parada cardíaca, mas estável. O documento também informou que ele está sedado, entubado e fazendo hemodiálise.