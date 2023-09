Ana Maria Braga interrompe 'Mais Você' após piada de duplo sentido: 'Descarado'

Ana Maria Braga protagonizou momento inusitado e precisou chamar os comerciais após brincadeira com repórter no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público do programa matinal da Globo 'Mais Você' desta terça-feira, 05. Ao vivo, a comandante não conseguiu conter a gargalhada após fazer uma brincadeira de duplo sentido com o repórter Fabrício Battaglini e precisou interromper a atração às pressas.

Tudo aconteceu quando o repórter mostrava uma comida típica de Santos, cidade costeira de São Paulo. Animado, Fabricio conversava com a apresentadora sobre o pão de cará: "Isso daqui é uma iguaria tradicional da cidade, essa é a dica, só que descobrimos que o cará tá só no nome, não tem na receita”, dizia.

Ana Maria não conseguiu se conter e quase deixou escapar um palavrão ao vivo, por causa do nome da receita. A apresentadora expressou sua surpresa: "Descarou, eu ia falar outra coisa", disparou a comunicadora, que imediatamente colocou a mão na boca e começou a rir incontrolavelmente com o duplo sentido.

Chocado, Louro Mané tentou contornar a situação e deu um puxão de orelha na apresentadora: “Ana Maria, cuidado aí, são 11h02 da manhã, não vai escorregar, hein minha filha? Pelo amor. É o pão descarado”, disse o mascote em meio às risadas. Mesmo assim, Ana não conteve a gargalhada e precisou chamar os comerciais para se recuperar.

O momento inusitado repercutiu na web e os telespectadores ficaram chocados: “Ana Maria Braga quase falando algo suspeito ao vivo”, disse uma fã do programa. “Estou rachando com a Ana”, comentou outra admiradora. “É uma pérola atrás da outra”, opinou mais uma. “Merecia um programa mais tarde para poder falar todas as baboseiras”, exaltou outra.

Ana Maria Braga, figura icônica da televisão brasileira, está à frente da atração desde 1999. Além de se consolidar como uma das personalidades mais queridas da Globo, a comunicadora também se destaca por sua autenticidade e franqueza. Sempre honesta, ela já protagonizou diversos momentos inusitados ao vivo no programa.

Ana Maria Braga mostra bastidores do “Mais Você”:

Quem nunca teve vontade de tomar um café da manhã com Ana Maria Braga? Ou acompanhar de pertinho uma receita da apresentadora? Nesta terça-feira, 5, a loira surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao dividir um vídeo mostrando como funcionam os bastidores para dar um gostinho de como é participar da atração matinal.