Ana Maria Braga grava participação na novela Travessia

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 12h59

Ana Maria Braga (73) vai fazer uma pontinha na novela Travessia! A apresentadora entra para a lista de participações especiais da trama, que estreia na segunda-feira, 10.

No folhetim, Stenio, personagem de Alexandre Nero, vai viralizar nas rede sociais por conta de um conflito com Helô (Giovanna Antonelli) e vai acabar recebendo um convite para participar do programa Mais Você.

As cenas estão previstas para ir ao ar na próxima semana.

Vale lembrar que o cantor Xamã também gravou uma participação em Travessia. O artista faz a sua estreia na televisão como ele mesmo em uma cena com os personagens de Aílton Graça, Jade Picon e Nathália Falcão.

