Ana Maria Braga fala sobre filha de Tiago Leifert: ''Ato de coragem''

No 'Mais Você', Ana Maria Braga falou sobre filha de Tiago Leifert e mandou recado para apresentador

A apresentadora Ana Maria Braga (72) não deixou de mandar um recado após saber que a filha de Tiago Leifert (41) está com câncer.

No final do Mais Você desta segunda-feira, 31, a loira mandou forças à família do ex-global que nos últimos dias revelou que a herdeira está com câncer nos olhos.

"Solidariedade a meu amigo querido Tiago leifert e Daiana Garbin, ato de coragem, demonstração de força... Comecei a ver o vídeo eles estavam doidos", comentou sobre o vídeo que o apresentador fez com a esposa, Daina Garbin (40), anunciando a doença de Lua (1).

"Esse problema que a Lua tem, o retinoblastoma, foi um gesto de grandeza trazer ao público, pras famílias prestarem atenção... ao público esse alerta é importante", disse Ana Maria Braga.

"Sobre a força que vocês demonstraram na entrevista de ontem, é porque existe fé, a fé traz força faz milagres, Tiago e Daiana, que vocês venham comemorar o sucesso comigo do tratamento", torceu a apresentadora.

O câncer da filha de Tiago Leifert

Após relevarem na rede social que Lua está com câncer nos olhos, Tiago Leifert e Daiana Garbin deram uma entrevista ao Fantástico neste domingo, 30, para conscientizar outros pais sobre a doença.

“Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase [do The Voice Brasil]. Eu ia embarcar com elas pra gravar, liguei pro meu chefe, o Boninho, e falei, olha, eu tenho um problema. E ele falou para eu ficar. Eu disse que não tinha menor condição de fazer nada. Sou uma pessoa alegre, mas naquele dia conheci a escuridão. Não tinha condição de trabalhar”, contou o apresentador quando descobriu o problema da filha.

O câncer de Lua foi descoberto em outubro do ano passado, quando Tiago Leifert observou uma mudança no olhar da herdeira. Desde então, a pequena já passou por quatro quimioterapias.