Ana Maria Braga desmente boatos sobre Paola Carosella: "Não há fofoca que destrua"

Ao vivo no 'Mais Você', Ana Maria Braga desmente boatos que estão circulando; veja

A apresentadora Ana Maria Braga fez um desabafo no Mais Você exibido nesta quinta-feira, 16, no qual fez uma referência direta aos boatos que estão circulando desde que ela recebeu Paolla Carosella em seu programa.

Durante um dos quadros, a comandante da atração se pronunciou com firmeza contra as fofocas e exaltou a conversa franca e emocionante que teve com a chef argentina.

“Eu quero agradecer pelo carinho de todo o estúdio, porque foi uma conversa muito legal, uma coisa tão verdadeira, que não há fofoca que destrua isso! Eu não a conhecia pessoalmente, apenas o trabalho dela, assim como ela, que só me conhecia por causo do meu trabalho”, disse ela.

Em tom de desabafo, Ana Maria Braga elogiou o momento que viveu no ar. “Então, eu diria que esse encontro com ela foi de almas mesmo, algo muito verdadeiro. Eu realmente quero agradecer pelo carinho de toda a minha equipe pela verdade do momento, até porque a gente chorou. Foi muito bom! Carosella, um beijo no seu coração e um lindo dia hoje para você”, concluiu a loira.

Paolla também agradeceu

Em seu perfil nas redes sociais, a chef Paola Carosella agradeceu a visita e rasgou elogios à apresentadora das manhãs da Rede Globo. A ex-jurada do reality-show culinário Masterchef compartilhou um vídeo nos bastidores do programa, sempre ao lado de Ana.

“Amorosa, generosa, sensível, gentil, linda por onde você olhe, uma das pessoas – se não a pessoa – mais carismática que conheci, um ímã, um cristal .. que você fica olhando encantada e o encantamento não passa. Estar com você hoje foi muito emocionante, nunca me senti tão acolhida num programa de televisão, aliás esqueci que era televisão... Preciso de mais tempo para colocar tudo o que senti em palavras... te conto ao lado da fogueira de São João”, escreveu na legenda do vídeo.