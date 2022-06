Ana Maria Braga cita seu bordão ao passar o bastão para Patricia Poeta e Manoel Soares

Ana Maria Braga conta sobre o bordão 'Acorda, menina!' ao ver seu programa mudar de horário com o Encontro

Nesta segunda-feira, 27, a apresentadora Ana Maria Braga (73) participou de uma coletiva de imprensa da Globo para falar sobre as novas manhãs da emissora, que terá troca-troca de apresentadores e horários das atrações. Durante a conversa, a veterana falou sobre a troca de horário do seu programa, o Mais Você, que começará às 10h45, logo após o Encontro, que será comandado por Patricia Poeta (45) e Manoel Soares (43). Assim, ela brincou ao citar o seu bordão do 'Acorda, menina!', que é a sua marca registrada nas manhãs da emissora.

Ao passar o bastão para Patricia e Manoel sobre o horário da manhã, ela comentou: “Vocês estão acordando as pessoas. O 'acorda menina' não é acordar da cama, é acordar para a vida. Eu brinco de tirar a bunda do sofá. As pessoas precisam de palavra de incentivo às vezes. Esse primeiro horário da manhã, que vem às vezes no jornalismo, com notícias não tão boas, é a gente dar a leveza, trazer motivação. Acho que vocês serão brilhantes. Eu fico na torcida porque estou na sequência [risos]”.

Por sua vez, Patricia Poeta brincou sobre ter que acordar mais cedo para comandar o Encontro. “Ana, vou trocar de horário com você, mas fiz a negociação. Acordo mais cedo, mas em compensação pulo na vizinha para comer as delícias”, disse ela, citando o quadro de culinária do Mais Você.

Por fim, Patricia Poeta falou sobre o desafio de assumir o comando do Encontro e também a mudança de cidade, já que, a partir de agora, o programa será gravado em São Paulo. "Estou muito animada aos 4.5 nesse novo desafio. Confesso que dá um friozão na barriga porque é um projeto novo. Nossa manhã será cheia de talentos e pessoas que querem trabalhar. O 'Encontro' é um programa que tem a mistura de jornalismo com entretenimento, particularmente, eu gosto. Estou mudando de cidade também, vai ser incrível enfrentar esse novo desafio exatamente no lugar onde comecei a trabalhar, em 2000", declarou.

É De Casa também está sob novo comando

O programa É De Casa, nas manhãs de sábado, também ganhou novos apresentadores, sendo Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Bastista. Ao falar sobre o novo desafio, Maria Beltrão confessou que está com frio na barriga e já teve sonho com a estreia.

"Eu estava no meu conforto, né? 25 anos de GloboNews! Sinto as borboletinhas, me vejo rejuvenescida aos 50 anos. Estou feliz, com medo. Estou tendo pesadelo há um mês porque a estreia não vem (risos). Patrícia me acolheu. Estou no deslumbramento total! Quero levar leveza, esperança. É um timaço maravilhoso! Estou grata!", contou ela, que era a apresentadora do Estúdio i, na GloboNews.