Ana Maria Braga chora ao ver avó pedindo para neto sair do crime

Apresentadora Ana Maria Braga abriu 'Mais Você' com triste vídeo e desabafou sobre a criminalidade no país

A apresentadora Ana Maria Braga (74) abriu o programa 'Mais Você' desta quarta-feira, 24, com um vídeo triste em que uma avó faz um apelo para o neto deixar o crime. Ela se emocionou ao comentar o caso.

A filmagem mostra Jonathan deitado no chão e algemado, enquanto a avó, abaixada, pede que ele cumpra sua pena e comece a viver uma vida honesta. Ela alega que ele tem uma filha de três anos e somente 26 anos e por isso tem toda a vida pela frente.

Após a exibição, a loira comentou com a voz trêmula: "Eu acho que cada um de nós se coloca no lugar dessa avó. Cada um de nós se lamenta com a falta de oportunidades, educação, que poderia tirar Jonathan e muitos jovens dessa situação de criminalidade. A educação é o único caminho para a redução da desigualdade, melhora da economia, geração de empregos. Isso leva tempo, por isso, essa situação é para ontem".

"Jonathan tem o amor dessa avó, que infelizmente a gente não sabe o nome. Quem sabe ele se reconheça, reconheça que ele tem essa base e, mesmo com as dificuldades que vive, tome juízo, e vá cuidar da filhinha dele de três anos", disse a apresentadora, usando um lencinho para limpar as lágrimas.

"Desculpem a gente estar vindo assim, mas é que a gente se depara, em uma manhã linda dessa de quarta-feira, com imagens que refletem a realidade desse Brasil. A gente não pode bancar o avestruz, que enfia a cabeça no buraco e finge que nada está acontecendo", finalizou.

Veja vídeo: