Ana Maria Braga choca ao expor atitude de Rei Charles III e critica: "Criado a pão de ló"

Apresentadora Ana Maria Braga critica atitude rude de Rei Charles III durante evento e não poupa palavras ao novo rei da Inglaterra

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 14h37

A apresentadora Ana Maria Braga (73) alfinetou a atitude do novo Rei da Inglaterra, Charles III (73), ao mostrar uma cena que viralizou na última semana. Sem papas na linguá, a comunicadora criticou a postura do monarca no ao vivo do Mais Você (TV Globo) nesta segunda-feira, 12.

Na ocasião, o rei pede que os súditos tirem objetos da mesa para que ele assine um documento. O mau humor do monarca não está sendo bem visto e muito menos aceito pela mídia. “A gente estava falando de sucessão e o Rei Charles ou Rei Carlos III como é agora, tem uma imagem dele que é ele não muito bem humorado logo no começo ali, nas primeiras cerimônias”, soltou ela.

Enquanto esperava as imagens serem separadas pela produção, a loira aproveitou para elogiar a Rainha Elizabeth II, falecida na última quinta-feira, 08, aos 96 anos: “Ela era tão simpática, né? O tempo inteiro!", pontuou ela ao completar com: “Esse é o príncipe, e ele está reclamando ‘tira! tira!'”, destacou ela irritada.

Felipe Andreoli, repórter responsável por falar sobre esportes, também reprovou a cena: “O cara também 73 anos, criado a pão de ló, pera com leite! Está mal acostumado pra caramba. Precisa até de alguém pra tirar o celular dele. Tira você cara! Pô pega o celular lá e tira com jeitinho”, disse ele.

“Pelo menos com um jeitinho mais simpático, né? Eu acho”, completou Ana Maria ao concordar que o monarca poderia ter sido mais gentil com a situação.