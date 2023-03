Ana Maria Braga anuncia que vai passar por cirurgia e se afastar do Mais Você

Ana Maria Braga revela qual é o motivo da cirurgia que vai realizar e conta vai tirar folga do programa 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 24, ao anunciar que vai passar por uma cirurgia. Ela contou que será operada para tratar as varizes nas pernas. Por causa disso, ela precisará se afastar do programa de TV.

“Vou fazer na segunda uma pequena cirurgia de varizes, estava agendada. A gente vai ficar muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas leggings. Vou ficar uns dias quietinha para dar tudo certo”, contou ela.

Vale lembrar que, em 2022, a comunicadora também passou por outra cirurgia nas pernas. Na época, ela fez uma cirurgia vascular por causa de dores nas pernas desde a época em que fez radioterapia. "Eu já estava com esse problema há algum tempo, e eu fui num vascular e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Aproveitei que eu tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabricio, que podiam ficar no feriado e, como já não vai ter programa na semana que vem, eu falei: 'quem sabe já não dar uma descansada?'. E aí eu marquei para sexta-feira, mas estou em casa, estou numa boa", disse ela na época.

Ana Maria Braga aparece em selfie com o ator que vive o Louro Mané

O ator Fabio Caniatto, que é o intérprete do papagaio Louro Mané, agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com a apresentadora Ana Maria Braga. Os dois trabalham juntos no programa Mais Você, da Globo, e ele fez uma rara aparição descaracterizado ao lado da comunicadora.

Na TV, Caniatto aparece apenas interpretando o personagem Louro Mané e evita revelar a sua identidade. Porém, ele abriu uma exceção nas redes sociais para se declarar para Ana Maria.

Fabio Caniatto é ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele entrou para o time do programa Mais Você em abril de 2022. O papagaio Louro Mané chegou à atração como um filho do Louro José – que era interpretado pelo ator Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020.