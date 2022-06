Ana Maria Braga analisa look de Sabrina Sato: ''Achei que fosse se arrumar''

No 'Mais Você', Ana Maria Braga recebeu Sabrina Sato e comentou sobre o look diferente da apresentadora

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 10h49

Nesta terça-feira, 7, o público foi presenteado com o encontro divertido de Ana Maria Braga (73) e Sabrina Sato (41) na Globo.

No Mais Você, a apresentadora recebeu a mãe de Zoe Sato (3) e não deixou de comentar o look escolhido por ela para café da manhã.

Autêntica, Sabrina Sato apostou em mais uma de suas produções nada convencionais e deu o que falar ao aparecer com bobes no cabelo e uma roupa preta com plumas. Além de apostar em sandálias com laços e óculos escuros.

Ana Maria Braga falou sobre a escolha da famosa. "Achei que você fosse arrumar mais, né?", disse a loira. "Mais do que isso. Quer dizer que você não tirou a roupa de dormir", brincou ao abrir o roupão da convidada.

Na rede social, a loira compartilhou o encontro. "Quando junta as duas… Aquele papo de comadre", disse ela.

Look de Sabrina Sato no Mais Você

Em seu Instagram, Sabrina Sato compartilhou fotos do look diferentão. "Quando uma diva me convida pra tomar café a manhã, é assim que eu vou @anamaria16 que alegria passar a manhã com você", escreveu ela.