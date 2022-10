Ana Hikari comenta a presença de influenciadores digitais em novelas da Rede Globo: "Elitista"

Ana Hikari comentou a decisão da Rede Globo de colocar influenciadores digitais como atores em novelas

A atriz Ana Hikari (27) desabafou em entrevista ao podcast Subversa Lab, apresentado pela ex-BBB Hana Khalil (26), sobre os influenciadores digitais que têm conseguido ganhar destaque como atores na televisão, mesmo sem ter o registro profissional para atuar.

Ana, conhecida pela sua personagem Tina em Malhação: Viva a Diferença (2017-2018), da Rede Globo, apontou que a profissão se tornou elitista por não priorizar o esforço de outros artistas. "Eu vejo a atuação como algo elitista, onde as pessoas que não tem condições não conseguem chegar, enquanto outras com privilégios estão chegando", afirmou.

Segundo ela, quem ganha a oportunidade são as celebridades da internet e a escalação de Jade Picon para estrear como atriz na novela Travessia a deixou desconfortável. "É um assunto tão delicado. Você faria uma cirurgia com um influenciador só por ele ser famoso?", criticou a atriz, nesta terça-feira, 25.

O ator como criador de conteúdo nas redes sociais

No podcast, Hikari não menosprezou o trabalho de influenciadores digitais, apenas destacou como esses profissionais tem banalizado a área da atuação, que exige muito estudo.Ana afirmou que a atuação é uma profissão que, assim como todas as outras, requer dedicação.

Hana citou ainda atores e atrizes que precisaram virar influenciadores para se manter por não ter oportunidades, principalmente em razão da pandemia de Covid-19. "Você sente que está numa posição de ter que se tornar influenciadora também? De ter que criar conteúdo?", questionou a apresentadora.

Ana respondeu que é atriz e não criadora de conteúdo, mas viu as redes sociais como um jeito de levar para as pessoas coisas sobre as quais ela queria falar. "Eu entendi que é a maneira de agradecer as pessoas que me seguem", finalizou.

