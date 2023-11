Ana Hickmann diz como o filho está após tudo o que aconteceu

Após confirmar que se separou ao ser vítima de violência doméstica, Ana Hickmann diz como o filho está hoje em dia: 'Chora muito'

A apresentadora Ana Hickmann contou como o filho, Alexandre, de 10 anos, está após a mãe ter sido vítima de violência doméstica. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela disse que o herdeiro chora por causa da situação dos pais, mas não sabe detalhes do que aconteceu.

O menino sabe que os pais estão separados. "Ele chora muito. Eu não vou falar nada para o meu filho [detalhes] porque quero que ele, quando crescer, tire suas conclusões. Ele não sabe que estou aqui gravando a entrevista. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família", contou.

Ana ainda contou que Alezinho estava presente quando ela e o ex-marido começaram a brigar no dia 11 de novembro. A discussão teve início por causa de uma conversa dela com o filho sobre a mudanças que iriam acontecer na família após ela descobrir dívidas nas empresas deles. Alexandre Correa não gostou da conversa dela com o filho deles e começou a discutir com a ex-esposa. Tanto que o filho deles chegou a pedir para que eles parassem de gritar. Inclusive, Ana pediu para uma funcionária da casa tirar o menino do local para preservá-lo.

Alexandre Correa diz que não vê o filho desde o ocorrido

O empresário Alexandre Correa reagiu aos rumores de que queira agilizar o divórcio da apresentadora Ana Hickmann em busca da partilha de bens. Por meio dos stories do Instagram, ele negou os boatos e afirmou que tem outro motivo para agilizar a separação.

Correa contou que quer definir o fim do casamento com rapidez para decidir como será a visitação ao seu filho, Alexandre, de 10 anos. Ele contou que está sem ver o menino há cerca de duas semanas e está com saudade.

“Acabei de ver que escreveram que eu quero agilizar a partilhar de bens. Errado. Mentira. A última coisa que eu quero agilizar é a partilha de bens. O que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Fazem 14 dias que eu não vejo o meu menino, eu estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar”, contou ele.

Então, ele contou que ainda quer cuidar da saúde mental do filho nesta nova fase de sua vida. “Outra coisa que eu quero agilizar, aonde o meu braço alcançar, é o bem estar psicológico e a segurança dele. Posto isso, agilizar sim a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando e aí falar em partilha de bens. A partilha de bens não é a minha prioridade”, afirmou.