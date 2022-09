Ana Furtado responde mensagem inusitada de Catia Fonseca

Catia Fonseca surpreendeu ao mandar áudio para Ana Furtado durante seu programa e a esposa de Boninho respondeu!

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 16h13

A apresentadora Catia Fonseca (53) revelou que recebeu uma resposta de Ana Furtado (48) após mandar uma mensagem especial para ela. Nesta semana, a comunicadora da Band surpreendeu ao mandar um áudio para a esposa de Boninho durante o programa Melhor da Tarde. Agora, ela recebeu uma resposta!

Na mensagem, Catia chamou Ana para dar uma entrevista em seu programa, já que ela está longe da TV após o fim do contrato com a Globo. Ela conseguiu o número do celular da artista e mandou o recado.

Nesta sexta-feira, a apresentadora revelou que recebeu uma resposta. Por texto, Ana Furtado disse: “Oi Catia, tudo bem? Voc~e me mandou um recado fofo! Estou de férias. Longas... Cheguei ontem em Amsterdã. Valeu pelo carinho. Quem sabe um dia a gente bate um papo. Depis das férias. Beijos”.

Catia Fonseca ficou toda feliz com a resposta e ainda mostrou o que escreveu para Ana Furtado. “Bom dia Ana! Nossa, estou mega feliz com a sua mensagem, sempre te admirei muito pelo profissionalismo e postura e ficaria honrada em bater um papo com você, mas isso é na volta. Aproveita muito essas férias e depois quero dicas de lugares legais heim. Beijos e até breve!”, escreveu.