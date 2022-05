Ana Furtado registra visita na casa de Faustão: ''São anos de amizade''

Apresentadora Ana Furtado registrou momento na casa de Faustão e encantou com os cliques

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 10h30

O apresentador Fausto Silva (72) recebeu Ana Furtado (48) e outros famosos em seu lar em São Paulo nesta segunda-feira, 23.

Após o ator Caio Castro (33) compartilhar uma selfie com os apresentadores, foi a vez da esposa de Boninho (60) de mostrar registros do momento na casa do ex-global.

Ao lado do marido, de Faustão e da esposa dele, Luciana Cardoso (44), Tom Cavalcante (60) e Anne Lotermann (38), Ana Furtado fez fotos felizes do encontro especial.

"São anos de amizade, admiração e muita história pra contar! @lucard e Fausto, queridos, obrigada por nos receberem tão bem ontem", contou a famosa que está participando do Dança dos Famosos.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com os cliques. "Que lindos", elogiaram. "Uau! Que encontro", exclamaram outros.

No último ano, Faustão deixou a Globo após mais de 30 anos na emissora carioca. Agora em 2022, o apresentador estreou na Band.

Ana Furtado mostra fotos de visita na casa e Faustão; veja: