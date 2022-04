Ana Furtado levanta plateia e Jojo Todynho conquista nota 10 na 'Dança dos Famosos'

No segundo dia de apresentações das mulheres, Ana Furtado e Jojo Todynho se destacam na 'Dança dos Famosos'

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 07h53

Reviravolta na Dança dos Famosos! Neste final de semana, o time feminino fez a sua segunda apresentação no palco do Domingão com Huck e várias participantes brilharam no palco.

Abrindo os trabalhos da noite, a funkeira carioca Jojo Todynho (25) mostrou mais confiança em sua performance de lindy hop e garantiu nota 10 da plateia do programa da Globo.

Aos prantos, Gkay (29) também fez bonito ao mostrar superação e se emocionou ao falar da presença dela na disputa. "Isso aqui é muito difícil e uma superação para mim. São muitas críticas!", desabafou ela.

Já a apresentadora Ana Furtado (48) empolgou o público presente na atração que a aplaudiu de pé logo depois da apresentação dela que esbanjou talento ao lado do seu professor.

Ranking geral!

No ranking geral, Vitória Strada (25) passou Jéssica Ellen (29) e assumiu a liderança do quadro com 0,1 ponto de diferença. Logo depois, Ana Furtado, Jojo Todynho. Zezé Polessa (68) e Gkay.