Ana Furtado e Boninho tietam Iza nos corredores do Projac: ''Um encontro desse''

No Projac, Ana Furtado, Boninho e Iza posam juntos e trocam elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 13h28

Ana Furtado (48) e Boninho (60) se surpreenderam ao encontrarem com ninguém menos que Iza (31) nos corredores do Projac.

No perfil do Instagram, a apresentadora do É de Casa compartilhou uma foto dela e do marido tietando a cantora e ainda rasgou elogios.

"Um encontro desse a gente tem que registrar, né? Podia ser todo dia! Bora? @iza você é um monumento!!!", escreveu a loira na legenda da publicação.

E claro que a artista respondeu à declaração: "Eu topo muuuuuuito!!! Que delícia encontrar vocês! Você é maravilhosa, Ana, e sua energia também! Obrigada por todo carinho (e torcida) de sempre! Ameeeei!!!", comentou.

CONFIRA O ENCONTRO DE ANA FURTADO E BONINHO COM IZA