Ana Furtado diverte ao mostrar Boninho tentando aprender a dançar tango

Apresentadora Ana Furtado compartilhou vídeo de Boninho tentando aprender tango e divertiu

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 11h46

Dando um show a cada apresentação do Dança dos Famosos, Ana Furtado (48) decidiu colocar Boninho (60) para dançar.

Nesta quinta-feira, 23, a apresentadora compartilhou um vídeo do marido tentando aprender o ritmo do tango e divertiu os internautas com o registro.

"Será que vou ter que te levar pra Buenos Aires, mi amor?", brincou a famosa ao mostrar o esposo se esforçando para aprender os passos.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal dançando. "Lindos", aprovaram. "Meta de casal", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado apostou em um vestido nada básico para o É de Casa e recebeu um comentário do amado.

Recentemente, logo após ela ficar afastada do Dança dos Famosos por conta da covid-19, Boninho fez um post admirando a coreografia da mulher fora dos palcos.

Ana Furtado tenta dançar tango com Boninho; veja o vídeo: