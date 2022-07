Ana Furtado desabafa sobre a final da Dança dos Famosos: ''Frio na barriga''

A finalista Ana Furtado abriu o coração ao falar sobre a final do quadro Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 13h46

Nesta domingo, 3, acontece a final da Dança dos Famosos no Domingão com Huck e os finalistas são: Ana Furtado (48), Vitão (22) e Vitória Strada (25).

Já no clima, a apresentadora Ana Furtado usou as suas redes sociais para falar sobre o momento tão aguardado.

No perfil do Instagram, ela compartilhou vídeos dos ensaios com o professor e garantiu que já está com saudades da rotina.

"E só de pensar que essa é a última semana de #Dança2022 dá um frio na barriga misturado com uma saudade imensa… Bora que domingo é dia de final AO VIVO!", declarou ela na legenda.

E claro que os torcedores lotaram os comentários. "Boa sorte", "Na torcida! Vcs são dupla de milhões, parabéns pela trajetória!", "Super ansiosa pela final!! Vai ser topíssimo", dispararam.

