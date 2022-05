Ana Furtado brinca ao mostrar como vai trabalhar com Boninho no frio

Apresentadora Ana Furtado brincou ao resgatar clique com Boninho na neve após queda na temperatura

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 11h13

A apresentadora Ana Furtado (48) brincou em sua rede social com o frio no Rio de Janeiro!

Nesta quarta-feira, 18, a famosa recordou uma foto com o esposo Boninho (60) em uma viagem que fizeram em um local com neve no passado.

Ainda morena, Ana Furtado apareceu com um sobretudo ao lado do marido. "Look do dia! @jbboninho e eu saindo pra trabalhar com 15°C no Rio de Janeiro. PS: Um CHARME esse casal, hein! Em qual ano foi isso, @jbboninho?", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram o clique do passado do casal. "Linda foto", elogiaram. "Sempre lindos", falaram outros.

Ainda no último final de semana, Ana Furtado e Boninho celebram os 15 anos da filha com um festão que teve até um show de Alok (30).

Ana Furtado relembra foto com Boninho na neve; veja: