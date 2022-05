Ana Furtado agradece parceria após a saída de André Marques da Globo: ''Que honra e prazer''

A apresentadora Ana Furtado fez uma linda homenagem para André Marques após o anúncio da saída da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 12h00

Nesta terça-feira, 31, Ana Furtado (48) usou as suas redes sociais para fazer uma declaração ao amigo André Marques (42).

Após o anúncio da saída do apresentador da TV Globo, a apresentadora agradeceu pela parceria de anos entre os dois, desde o programa Vídeo Show.

"Que honra e prazer ter vivido tantas histórias e desafios ao seu lado nesses mais de 20 anos, desde o Vídeo Show", escreveu ela.

Em seguida, a loira mandou energias positivas para os próximos passos do colega: "Pra você, meu parceiro IRMÃO, eu só posso desejar as coisas mais lindas do mundo. Que você realize todos os seus sonhos e seja sempre muuuuuuito feliz! Estarei sempre aqui. Love You", concluiu.

Mais cedo, Boninho (60) também se pronunciou após André Marques revelar que encerrou o contrato fixo com a Globo. Ele relembrou uma foto dos dois juntos nos bastidores do programa No Limite e falou sobre sua admiração pelo colega.

CONFIRA A HOMENAGEM DE ANA FURTADO