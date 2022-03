Ana Beatriz Nogueira fala pela primeira vez após descoberta de câncer no pulmão

Atriz Ana Beatriz Nogueira, da novela 'Um Lugar ao Sol', se manifesta nas redes sociais após a descoberta de um câncer no pulmão

A atriz Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos de idade, descobriu recentemente que está com um câncer no pulmão.

De acordo com o jornal O Globo, a intérprete da personagem Elenice, da novela Um Lugar ao Sol, soube da doença que está em fase inicial ao fazer uma tomografia após contrair o vírus da gripe.

Em suas redes sociais, a artista comentou sobre o assunto com bom humor, ao aparecer dançando no palco ao lado de uma amiga. "Nesse mês de março faço minha cirurgia, em abril volto para dançar com os amigos e quem mais chegar", escreveu a famosa no Instagram.

Nova novela na Globo

Ana Beatriz Nogueira deverá estar liberada para trabalhar em maio, mês marcado para o início das gravações da novela Olho Por Olho, novo folhetim em que a atriz foi escalada pela Globo.

